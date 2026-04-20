ЦИК с междинни резултати при 78,24% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 78,24% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:
"Прогресивна България" – 44,48%
ПП-ДБ – 13,65%
ГЕРБ-СДС – 13,18%
ДПС – 5,85%
"Възраждане" – 4,43%
МЕЧ – 3,28%
"Величие" – 3,18%
"Сияние" – 3,05%
"БСП – Обединена левица" – 3,03%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,41%
"Има такъв народ" – 0,76%