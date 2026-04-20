ЦИК с първи резултати, при 14,80% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?

Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 14,80% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 43,70%

ПП-ДБ – 15,22%

ГЕРБ-СДС – 12,50%

"Възраждане" – 4,95%

ДПС – 4,39%

"Величие" – 3,54%

МЕЧ – 3,42%

"Сияние" – 3,2%

"БСП – Обединена левица" – 3,13%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,12%

"Има такъв народ" – 0,87%





