ЦИК с първи резултати, при 14,80% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
Чете се за: 00:37 мин.
Слушай новината
Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 14,80% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:
"Прогресивна България" – 43,70%
ПП-ДБ – 15,22%
ГЕРБ-СДС – 12,50%
"Възраждане" – 4,95%
ДПС – 4,39%
"Величие" – 3,54%
МЕЧ – 3,42%
"Сияние" – 3,2%
"БСП – Обединена левица" – 3,13%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,12%
"Има такъв народ" – 0,87%