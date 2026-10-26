БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убийството на Евгения, намерена в куфар: Окончателно - 20...
Чете се за: 02:52 мин.
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров...
Чете се за: 01:02 мин.
Кирил Милов спечели бронзов медал на световното...
Чете се за: 01:45 мин.
"Пирогов": Предприехме всички мерки за...
Чете се за: 02:15 мин.
Семен Новиков ще спори за златото, а Едмонд Назарян за...
Чете се за: 03:52 мин.
Щабът на Гюров – Кандев сезира ЦИК за предизборна...
Чете се за: 02:35 мин.
10-годишно дете почина в "Пирогов":...
Чете се за: 01:12 мин.
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров...
Чете се за: 00:32 мин.
Исторически избори в Сърбия: Студентите влизат в...
Чете се за: 03:17 мин.
Димитровден е, честит празник!
Чете се за: 04:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

ЦИК започна подготовката за балотажа на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази
избори яворово гласуват кмет президент
Слушай новината

ЦИК започна подготовката за балотажа на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември. Комисията прие техническите характеристики на хартиената бюлетина, одобри тиража и изпрати заявката до печатницата на БНБ.

Данните от флашките от машините ще бъдат архивирани, за да се ползват на балотажа. За целта ще се ползват експерти и техника на Министерството на иновациите дигиталната трансформация.

В чужбина за вота ще се изпратят нови 280 машини за гласуване за втория тур.

До края на днешния ден се очаква всички РИК-ове да предадат протоколите за повторна проверка в ЦИК, а утре да се обявяват и резултатите от гласуването в неделя.

Следващото заседание на ЦИК е насрочено за утре от 09.00 часа сутринта.

#подготовка #цик #балотаж

Водещи новини

ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Видеонаблюдението на вота: Какви нарушения засякоха камерите? Видеонаблюдението на вота: Какви нарушения засякоха камерите?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Това е победа на смелостта над страха": Студентите в Сърбия ликуват след триумфа на изборите "Това е победа на смелостта над страха": Студентите в Сърбия ликуват след триумфа на изборите
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Германия е задържала издирваните за палеж на антени на...
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Убийството на Евгения, намерена в куфар: Окончателно - 20 г. затвор...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Здравният министър е разпоредила проверка по случая с починалото...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
„Ако не е Гади, ще е Биби“: Разделение в Израел в...
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ