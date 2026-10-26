ЦИК започна подготовката за балотажа на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември. Комисията прие техническите характеристики на хартиената бюлетина, одобри тиража и изпрати заявката до печатницата на БНБ.

Данните от флашките от машините ще бъдат архивирани, за да се ползват на балотажа. За целта ще се ползват експерти и техника на Министерството на иновациите дигиталната трансформация.

В чужбина за вота ще се изпратят нови 280 машини за гласуване за втория тур.

До края на днешния ден се очаква всички РИК-ове да предадат протоколите за повторна проверка в ЦИК, а утре да се обявяват и резултатите от гласуването в неделя.

Следващото заседание на ЦИК е насрочено за утре от 09.00 часа сутринта.