Дани Карвахал подписа с Хетафе

Хетафе привлече бившия капитан на Реал Мадрид Дани Карвахал, който ще се присъедини към тима като свободен агент с договор до края на сезона. Испанският клуб обяви официално сделката във вторник, съобщава Ройтерс.

Трансферът е бил близо до финализиране още преди време, но в определен момент е бил поставен под въпрос заради ниското възнаграждение, предвидено за защитника, и финансовите правила в Ла Лига. В крайна сметка президентът на Хетафе Анхел Торес е дал лични гаранции, за да бъде осъществено привличането.

34-годишният Карвахал прекара по-голямата част от кариерата си в Реал Мадрид, за който има 451 мача и 27 спечелени трофея. Той е сред едва петимата футболисти, които са триумфирали шест пъти в Шампионската лига.

Десният защитник има и един сезон в Байер Леверкузен, а с националния отбор на Испания е записал 51 срещи. С „Ла Фурия“ той стана европейски шампион през 2024 година, след като година по-рано спечели и Лигата на нациите.