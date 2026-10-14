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Даниел Боримиров: Левски израства с всеки мач под ръководството на Хулио Веласкес

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Спорт
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Изпълнителният директор на "сините“ изрази увереност в отбора преди гостуването в Нидерландия и пожела Левски да поднесе изненада като ФК Брюж срещу Интер в Шампионската лига

Даниел Боримиров: Левски израства с всеки мач под ръководството на Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
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Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров демонстрира оптимизъм преди гостуването на „сините“ на НЕК Ниймеген във втория кръг от основната фаза на Лига Европа. Столичният тим замина за Нидерландия в добро настроение, а един от ръководителите на клуба подчерта, че футболистите на Хулио Веласкес ще направят всичко възможно да се завърнат с положителен резултат.

Боримиров акцентира върху развитието на отбора през последната година и половина, като изрази увереност, че изграденото колективно начало е сред основните причини за добрите резултати.

"Мисля, че от година и половина, или откакто Хулио Веласкес е начело на отбора, показваме израстване във всеки един мач. И това ме кара да бъда оптимист за следващия и всеки предстоящ мач“, заяви Боримиров преди отпътуването на тима.

Той подчерта, че силният колектив е едно от най-големите предимства на настоящия състав.

"Аз мисля, че ние имаме много добър колектив и благодарение на този колектив идват и резултатите. Надявам се в международните мачове също това да го покажем, защото сме го показвали и миналата година, когато играехме в евротурнирите“, допълни изпълнителният директор.

Боримиров беше категоричен, че Левски няма да изневери на традицията си да преследва победата във всеки двубой, независимо от съперника и мястото на провеждане.

"Така е било и така ще бъде – Левски където и да отиде, играе за победа. Ще се постараем утре да дадем максимума от себе си и ще видим след мача какво ще се получи“, коментира той.

Според бившия футболист на "сините“ предстоящият сблъсък с НЕК ще бъде още една възможност отборът да натрупа ценен международен опит и да повиши самочувствието си.

"Феновете искат винаги победа, защото това им носи радост. Но също така придава и допълнително самочувствие на футболистите. Така че трябва да трупаме опит в тези международни мачове и същевременно, когато побеждаваш, идва и самочувствието“, обясни Боримиров.

Ръководителят на Левски обърна внимание и на моментното състояние на двата отбора, като изтъкна доброто представяне на столичани в българското първенство.

"Важното е да се възползваме от моментната ситуация. Левски е на върха в нашето първенство, знаете отборът на Ниймеген къде е в тяхното. Надявам се утре да се възползваме от това и да сме краен победител“, заяви той.

Запитан дали сравнява настоящия състав с отбора от годините, в които самият той беше част от Левски като футболист, Боримиров отказа да прави подобни паралели.

По думите му различните поколения и футболисти не позволяват обективно сравнение, а най-важното е настоящият тим да използва възможностите, които се откриват пред него.

Един от най-интересните моменти в изказването му беше свързан с изненадите в Шампионската лига.

Боримиров даде за пример победата на белгийския ФК Брюж с 4:3 срещу Интер на "Сан Сиро“ и изрази надежда Левски да постигне подобен успех в Нидерландия.

"Статистиката е за журналистите, за нас е важно утре да покажем това, на което сме способни. Футболът е непредвидим спорт и видяхме вчера в Шампионската лига какво се получи. Имаше много изненади“, посочи той.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК НЕК Ниймеген #ПФК Левски София

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