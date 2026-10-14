Даниел Боримиров: Левски израства с всеки мач под ръководството на Хулио Веласкес

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров демонстрира оптимизъм преди гостуването на „сините“ на НЕК Ниймеген във втория кръг от основната фаза на Лига Европа. Столичният тим замина за Нидерландия в добро настроение, а един от ръководителите на клуба подчерта, че футболистите на Хулио Веласкес ще направят всичко възможно да се завърнат с положителен резултат.

Боримиров акцентира върху развитието на отбора през последната година и половина, като изрази увереност, че изграденото колективно начало е сред основните причини за добрите резултати.

"Мисля, че от година и половина, или откакто Хулио Веласкес е начело на отбора, показваме израстване във всеки един мач. И това ме кара да бъда оптимист за следващия и всеки предстоящ мач“, заяви Боримиров преди отпътуването на тима.

Той подчерта, че силният колектив е едно от най-големите предимства на настоящия състав.

"Аз мисля, че ние имаме много добър колектив и благодарение на този колектив идват и резултатите. Надявам се в международните мачове също това да го покажем, защото сме го показвали и миналата година, когато играехме в евротурнирите“, допълни изпълнителният директор.

Боримиров беше категоричен, че Левски няма да изневери на традицията си да преследва победата във всеки двубой, независимо от съперника и мястото на провеждане.

"Така е било и така ще бъде – Левски където и да отиде, играе за победа. Ще се постараем утре да дадем максимума от себе си и ще видим след мача какво ще се получи“, коментира той.

Според бившия футболист на "сините“ предстоящият сблъсък с НЕК ще бъде още една възможност отборът да натрупа ценен международен опит и да повиши самочувствието си.

"Феновете искат винаги победа, защото това им носи радост. Но също така придава и допълнително самочувствие на футболистите. Така че трябва да трупаме опит в тези международни мачове и същевременно, когато побеждаваш, идва и самочувствието“, обясни Боримиров.

Ръководителят на Левски обърна внимание и на моментното състояние на двата отбора, като изтъкна доброто представяне на столичани в българското първенство.

"Важното е да се възползваме от моментната ситуация. Левски е на върха в нашето първенство, знаете отборът на Ниймеген къде е в тяхното. Надявам се утре да се възползваме от това и да сме краен победител“, заяви той.

Запитан дали сравнява настоящия състав с отбора от годините, в които самият той беше част от Левски като футболист, Боримиров отказа да прави подобни паралели.

По думите му различните поколения и футболисти не позволяват обективно сравнение, а най-важното е настоящият тим да използва възможностите, които се откриват пред него.

Един от най-интересните моменти в изказването му беше свързан с изненадите в Шампионската лига.

Боримиров даде за пример победата на белгийския ФК Брюж с 4:3 срещу Интер на "Сан Сиро“ и изрази надежда Левски да постигне подобен успех в Нидерландия.