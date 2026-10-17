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Даниел Рекуена вкара първия си гол за Леванте и спаси тима от поражение

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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даниел рекуена вкара първия гол леванте спаси тима поражение
Снимка: БТА
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Даниел Рекуена вкара първия си гол от началото на сезона и Леванте стигна до равенство 1:1 срещу Депортиво Ла Коруня, продължавайки серията на домакините без победа в испанското първенство по футбол до пет мача.

Ла Коруня започна сезона с пет двубоя без поражение във всички турнири, но не е печелил оттогава. Домакините поведоха чрез камерунския нападател Бил Нсонго в 63-ата минута, но Рекуена изравни осем минути преди края на редовното време.

Така Леванте спечели четвърта точка в последните си шест мача и се измъкна от зоната на изпадащите с една пред Елче. Ла Коруня е на осмо място в класирането с 11 пункта.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Депортиво Ла Коруня #ФК Леванте

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