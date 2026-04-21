Делян Пеевски, лидер на ДПС: Продължаваме последователно да работим за хората

След години на политическо безвремие, голяма част от българските избиратели с респектиращ резултат дадоха доверието си на един политически лидер - Румен Радев, за което той трябва да бъде поздравен. Това се посочва в писмо до медиите от лидерът на ДПС Делян Пеевски.

"Това е тяхното решение за това, кой ще носи отговорността, имайки стабилно и категорично мнозинство, което трябва да поеме управлението на държавата, да преведе България през тежката криза и изпитанията, които се случват заради усложнената международна ситуация и отражението на кризата върху живота и битието на българските граждани", заявява Делян Пеевски.

Той изтъква, че за ДПС изборният резултат е ясен знак, че избиратели им не са се поддадали на безпрецедентния натиск.

"Отново ни довериха отговорността за своето бъдеще и ни задължиха да продължим да отстояваме своята кауза - хората и техния по-добър и по-качествен живот, независимо от това къде се намират и какви са. Ние много пъти сме доказвали, че не делим хората нито по етнос, нито по вяра, нито по това дали са в малки или големи населени места, градове или села."

Той заяви, че и в новия парламент, ДПС последователно ще продължи своите политики в социалната сфера, и в регионалното развитие, в земеделието, и в местната власт.