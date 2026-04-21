Иззеха над 1,5 тона пилешко месо без документи на "Капитан Андреево"

Над 1,5 тона пилешко месо иззеха инспектори от дирекция "Граничен контрол" на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП "Капитан Андреево". Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция "Митници".

В пътнически микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1570 кг пилешко месо без необходимите документи. Стоката е била опакована в над 80 картонени кашона, всеки средно с около 18 кг месо, завито с найлон. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

