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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

"Демократична България": На тези избори демократите в България бяха силно подценени

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От "Демократична България" коментираха резултатите от вота.

Радан Кънев: "Тези, които подкрепиха двойката Андрей Гюров и Георги Кандев, привържениците на „Демократична България“, които неуморно от началото на кампанията организират тази мобилизация, на която бяхме свидетели, и включително днес все още участват в преброяването на гласовете. Искаме да отбележим, че на тези избори демократите в България бяха силно подценени от управляващите, от социологическите агенции, от медиите. Ние видяхме една сериозна мобилизация на фона на крайно грозна, негативна, разделяща кампания от действащия президент. Мобилизация на хората, които искат силна европейска България, на хората, които искат България да бъде демократична държава с баланс на властите, които искат коректив на едноличната изпълнителна власт."

Божидар Божанов: "Андрей Гюров подходи към тази кампания като към кампания към всеки един български гражданин. Той не е търсил и нашата подкрепа. Ние го подкрепихме, защото нашите избиратели искаха той да бъде кандидат. И в този смисъл смятам, че той ще търси, а и ние ще продължим да търсим подкрепата на всеки един български гражданин, без значение дали е гласувал на този първи тур, или е подкрепил някой от другите кандидати. Видяхме в екзитполовете, че част от избирателите на ГЕРБ са взели решение и са подкрепили Андрей Гюров. Благодарим и на тях. И се надяваме през тази седмица да се състои най-накрая дебатът, за който призоваваше Андрей Гюров през цялата кампания, и българските граждани да вземат едно информирано решение кой е най-достоен да бъде президент на България.

От "Демократична България" коментираха рекордно ниската избирателна активност и за това какъв знак е изобщо за целия политически елит.

"На първо място, ако прегледаме факторите, най-значимият фактор е огромният срив на доверието на избирателите по отношение на управляващите. Илияна Йотова е получила около 900 хиляди гласа по-малко, отколкото получи „Прогресивна България“ на последните избори. Това е много ясен знак от българските граждани, от българските избиратели за несправянето на властта с проблемите, пред които е изправена. За неизпълнение на обещанията и за това, че те не знаят какво правят", посочи Божидар Божанов.

#България избира президент #„Демократична България“ #президентски избори 2026 г.

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