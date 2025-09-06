Денят на Съединението във Варна и Русе

Във Варна и тази година Съединението беше отбелязано на историческото място, където княз Александър Батенберг подкрепя пловдивските въстаници и приема да стане княз на обединена България от балкона на тогавашната телеграфо-пощенска станция.

ВАРНА

Днес варненци поднесоха венци и цветя пред барелефа му. След това шествието, водено от духовия оркестър на Военноморските сили, премина през центъра на града и завърши с поклонение пред паметника на загиналите в Сръбско българската война.

РУСЕ

С тържествена церемония пред паметника на загиналите в Сръбско-българската война в Русе беше отбелязана годишнината от Съединението. По традиция под звуците на маршове беше приет почетния караул от служещите във Военно формирование в града.

Беше отслужен молебен и заупокойна молитва в памет на героите, дали живота си за свободата и единението. Беше направена и възстановка на събитията в навечерието на 6 септември.