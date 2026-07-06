БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десислава Атанасова не коментира новите разкрития на министър Демерджиев за полетите с Пеевски

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази

От ДПС са подали официални сигнали до Интерпол и Европол

Десислава Атанасова
Снимка: БТА
Слушай новината

До момента Десислава Атанасова не отговаря дали според нея твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев са реални. А бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов обяви във фейсбук, че е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор във връзка с действията на Демерджиев и временно изпълняващите длъжността директор на ГДБОП и председател на ДАНС.

Стоянов е изложил конкретни факти относно това какви злоупотреби са били извършени от посочените длъжностни лица по случая, станал вече известен според него като "PNR гейт".

От ДПС са подали официални сигнали до Интерпол и Европол, с които ги уведомяват, че в България, информация от международната база данни е използвана неправомерно с цел политическа саморазправа с лидер на опозиционна партия.

"Предоставих допълнителна информация и по предходен сигнал до и.ф. главен прокурор. Към него приложих нови данни в подкрепа на твърденията, че министърът на вътрешните работи чрез подчинените му областни дирекции оказва институционална подкрепа на Николай Филипов „Митничаря“ от гр. Бургас в споровете му с негови бивши съдружници, като срещу това Филипов е заявил готовност да дава неверни показания срещу лица, посочени от Демерджиев", пише още Калин Стоянов в пост във Фейсбук.

#полетите на Пеевски #Калин Стоянов #Десислава Атанасова #делян пеевски

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
2
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Турция забрани къпането в Черно море
3
Турция забрани къпането в Черно море
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал през пешеходната зона на Созопол
4
Полицията в Бургас проверява сигнал за луксозен автомобил, преминал...
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
5
Започна делото срещу Ива Михайлова в Кочани
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен
6
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта -...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
4
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: Сигурност и правосъдие

Мариана Шотева беше избрана от Върховния административен съд като член на антикорупционната комисия
Мариана Шотева беше избрана от Върховния административен съд като член на антикорупционната комисия
Сигнали за бомби в съдебните палати и в обществени сгради в много градове в страната Сигнали за бомби в съдебните палати и в обществени сгради в много градове в страната
Чете се за: 06:05 мин.
11 месеца след инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Днес Окръжен съд-Бургас започва разглеждане по делото 11 месеца след инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Днес Окръжен съд-Бургас започва разглеждане по делото
Чете се за: 01:35 мин.
Обвинения срещу директора на ВиК – Бургас: Съдът гледа мярката за неотклонение на Цветан Мирчев Обвинения срещу директора на ВиК – Бургас: Съдът гледа мярката за неотклонение на Цветан Мирчев
Чете се за: 00:52 мин.
МВР празнува 147 години – признание към служителите и почит към героите МВР празнува 147 години – признание към служителите и почит към героите
Чете се за: 02:10 мин.
След случая с прехванатия пътнически самолет: Как от авиобаза "Граф Игнатиево" са реагирали на ситуацията? След случая с прехванатия пътнически самолет: Как от авиобаза "Граф Игнатиево" са реагирали на ситуацията?
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха на НАТО
Румен Радев се срещна с Реджеп Тайип Ердоган преди срещата на върха...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Ключови свидетели на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг бяха разпитани в Окръжния съд в Бургас Ключови свидетели на катастрофата с АТВ в Слънчев бряг бяха разпитани в Окръжния съд в Бургас
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Десислава Атанасова не коментира новите разкрития на министър Демерджиев за полетите с Пеевски Десислава Атанасова не коментира новите разкрития на министър Демерджиев за полетите с Пеевски
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Пореден руски обстрел срещу Киев в навечерието на срещата на НАТО в Анкара Пореден руски обстрел срещу Киев в навечерието на срещата на НАТО в Анкара
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Хамас разпусна правителството си, ще последва ли разоръжаване
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Прокуратурата поиска постоянен арест за директора на ВиК –...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Делото "Ива" в Кочани може да продължи цял ден
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Сигнали за бомби в съдебните палати и в обществени сгради в много...
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ