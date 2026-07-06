Десислава Атанасова не коментира новите разкрития на министър Демерджиев за полетите с Пеевски

До момента Десислава Атанасова не отговаря дали според нея твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев са реални. А бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов обяви във фейсбук, че е допълнил сигнала си до изпълняващия функциите главен прокурор във връзка с действията на Демерджиев и временно изпълняващите длъжността директор на ГДБОП и председател на ДАНС.

Стоянов е изложил конкретни факти относно това какви злоупотреби са били извършени от посочените длъжностни лица по случая, станал вече известен според него като "PNR гейт".

От ДПС са подали официални сигнали до Интерпол и Европол, с които ги уведомяват, че в България, информация от международната база данни е използвана неправомерно с цел политическа саморазправа с лидер на опозиционна партия.