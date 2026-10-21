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Димитър Кисимов загуби на старта на турнира на най-добрите осем юноши в света

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Спорт
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Българинът отстъпи на австралиеца Тило Берман след два тайбрека – 6:7(0), 6:7(3).

димитър кисимов първи голям триумф мъжете драматичен финал сърбия
Снимка: bgtennis.bg
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Димитър Кисимов загуби първата си среща на Мастърс турнира на най-добрите осем тенисисти в света до 18 години. Надпреварата започна днес в Чънду (Китай) и е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд.

Българинът отстъпи на австралиеца Тило Берман след два тайбрека – 6:7(0), 6:7(3). В групата на българина са още Кийтън Хенс (САЩ) и Винсент Райзах (Германия).

Осемте участници са разпределени в две групи по четирима състезатели, като първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите.

Димитър Кисимов продължава да се утвърждава като едно от най-перспективните имена в българския тенис. През 2026 г. 18-годишният българин постигна редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис.

Най-големият му успех в началото на сезона дойде на Откритото първенство на Австралия, където Кисимов и партньорът му Конър Дойг (Република Южна Африка) спечелиха титлата на двойки при юношите.

На сингъл Кисимов също постигна сериозни успехи. През март той спечели титлата на турнира от категория J300 в Кайро, след което завърши на трето място на силния юношески турнир в Пловдив. По-късно българинът стана вицешампион на турнира от категория J500 в Офенбах (Германия).

На Уимбълдън Кисимов достигна до четвъртфиналите на сингъл при юношите. Особено важна стъпка в развитието му дойде през август, когато спечели първата си титла на сингъл при мъжете от веригата World Tennis Tour в Куршумлийска баня (Сърбия).

Силното му представяне продължи и на US Open при юношите, където Кисимов достигна до третия кръг.

Димитър Кисимов е четвъртият българин, който участва във финалите на осемте най-добри юноши в света. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г., а Александър Василев зае осмото място през миналата година.

#Димитър Кисимов

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