Виктор Марков се доближи до основната схема на турнира по тенис на твърди кортове от сериите ЧЧалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция, с награден фонд от 56 700 евро.

Поставеният под номер 9 в квалификациите българин се наложи над американеца Алекс Джоунс с 6:3, 6:2 след час и осем минути игра.

В следващия кръг на пресявките Марков ще се изправи срещу представителя на Чехия Иржи Чижек.

България ще има представител и в основната схема на надпреварата на сингъл в лицето на Александър Василев, който ще започне участието си с двубой срещу американеца Андрес Мартин.

Василев и Марков ще обединят сили и в турнира на двойки, където техни първи съперници ще бъдат канадецът Никола Йон и представителят на домакините Йоанис Кунтуракис.