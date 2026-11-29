Елизара Янева остана на крачка от втора поредна титла в Търнава, след като загуби финала на турнира на твърди кортове в зала с награден фонд 60 000 долара. 19-годишната българка отстъпи пред поставената под №5 Сюзан Ламенс от Нидерландия с 4:6, 6:1, 5:7 след повече от два часа игра.

Янева, която беше водачка в схемата и спечели надпреварата през миналата седмица, прекъсна серията си от девет поредни победи в словашкия град.

Българката изоставаше с 1:4 в решаващия трети сет, но успя да навакса пасива и да изравни за 4:4. В 12-ия гейм Ламенс стигна до два мачбола и реализира първия при 40:15 на сервис на Янева, за да си осигури титлата.

Въпреки поражението пловдивчанката ще направи нова крачка напред в световната ранглиста. Финалът ѝ донесе 49 точки, с които в класацията от 30 ноември тя ще се изкачи със седем позиции до рекордното за нея 128-о място.