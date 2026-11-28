Първата ракета на България Елизара Янева продължава с великолепното си представяне и се класира за финала на турнира на твърда настилка в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 000 евро.

Поставената под №1 българка направи обрат и победи с 2:6, 6:4, 6:4 осмата в схемата Хреет Минен (Белгия) за два часа и пет минути игра.

Янева изостана с 1:5 и загуби първия сет с 2:6. Във втората част българката допусна пасив от 1:3, но спечели следващите четири гейма и поведе с 5:3, а след 6:4 изравни резултата в сетовете. Националката загуби подаването си в първия гейм на третия, решителен сет, но още в следващия гейм върна пробива и изравни за 1:1. Янева поведе с 4:2, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма и записа поредната си впечатляваща победа.

Това е девета поредна победа при само два загубени сета за националката на България, която през миналата седмица триумфира с титлата на друг турнир от същия ранг в Търнава. С този успех 19-годишната българка заработи 49 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното за нея 135-о място.

В спор за титлата утре Елизара Янева ще играе срещу Сюзан Ламенс (Нидерландия).