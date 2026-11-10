Димитър Митев завърши 22-и в бягането по часовник в Дакар

Димитър Митев завърши на 22-о място в бягането по часовник в надпреварата по колоездене на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Българинът измина дистанцията от 8.5 километра по крайбрежния булевард „Корниш Уест“ за 11:16.20 минути в горещото време в столицата на Сенегал. Митев финишира на 1:06.00 минута зад победителя Тимотей Михалик (Словакия), който записа 10:10.20. Той изпревари италианеца Лоренцо Чекарело (на 7.74 секунди) и белгиеца Дан Вилмсен (на 10.19).

В първото си участие в Дакар Митев остана на 32-о място в общия старт по колоездене на шосе.

Утре предстои участието на Анди Владимиров в категория над 73 килограма в турнира по таекуондо. Българинът започва директно от четвъртфиналите срещу настоящия световен шампион за юноши Бенямин Солтанян (Иран).

При успех в първия си двубой Владимиров ще си гарантира медал от Младежките игри в Дакар.