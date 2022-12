Дончич вдъхнови Далас с исторически трипъл-дабъл за успех над Ню Йорк след продължение

Далас Маверикс се наложи над Ню Йорк Никс със 126:121 точки след продължение в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА). В герой за тексасци се превърна голямата им звезда Лука Дончич, който записа исторически трипъл-дабъл от 60 точки, 21 борби и 10 асистенции.

Словенският гард първо вкара срещата в допълнителни пет минути, след като изпусна умишлено от наказателната линия, а след това реализира от средно разстояние. Дончич реагира бурно, мислейки си, че отборът е спечелил, но резултатът бе 115:115 при една оставаща секунда до края на редовното време.

Тимът на Джейсън Кид изоставаше с девет точки 33 секунди преди края на мача, но въпреки това успя да се справи и да триумфира в спектакъла срещу Никс. Дончич реализира първия трипъл-дабъл 60-20-10 в историята на НБА, като 21 борби е новото му върхово постижение в кариерата. Освен това той подобри и постижението на легендата Дирк Новицки за най-много вкарани точки в един мач в историята на Маверикс - германецът наниза 53 на 2 декември, 2004 г. Дончич завърши с 21/31 от полето и 16/22 от наказателната линия, като записа седмия си трипъл-дабъл през кампанията, а 60-те му точки са рекорд от началото на сезона в Лигата.

60 PTS

21 REB

10 AST



Luka Doncic is the first player EVER in NBA history to record 60+ PTS, 20+ REB, and 10+ AST in a game.



Historic. pic.twitter.com/ik8MdBYbFR