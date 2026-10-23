ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!

България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш, заявиха от ДПС.

"Ние сме ДПС и няма да се подчиним на един антидемократичен, несъстоятелен, алчен за власт политически случайник! Ще застанем зад всеки един - несправедливо преследван, сплашван и притискан, без страх и с цялата си мощ, защото ние познаваме призрака на авторитаризма, винаги сме били авангардът на съпротивата срещу това явление, ще бъдем и сега."

Около това послание се обединиха всички представители на ДПС в Народното събрание, местната власт и структурите на ДПС на среща с Централното оперативно бюро на ДПС и лидера Делян Пеевски.

"Показните полицейски акции срещу опозиционни кметове и активисти, овладяването на репресивния апарат, ВСС и Прокуратурата от страна на Радев и неговата клика роди модела “Радев-Копринков”, който дискредитира България не само пред собствените граждани, но и пред Европа, като компрометира европейската и евроатлантическата ориентация на държавата, което е цивилизационен избор, от който няма да допуснем отстъпление. Нашата основна грижа е лавинообразното обедняване на хората, за което Радев нехае, нарастването на цените на храни, горива и услуги, тревогите им за сигурността и безопасността. Държавата е на автопилот, докато моделът “Радев-Копринков” преяжда с власт. "

Форумът обсъди работата на структурите в регионите, действията по разкриване на корупционните схеми на модела “Радев-Копринков”, подготовката на ПГ на ДПС за обсъждането на държавния бюджет и най-важните приоритети на ДПС - подкрепа за хората и регионите.