ДПС постави въпроси за свидетели по дела след акцията в Гурково

От ДПС поставиха въпроси за ролята на четиримата задържани при полицейската акция в Гурково вчера. Калин Стоянов посочи, че те са свидетели по различни досъдебни производства и прокурорски преписки, свързани с баща и син от града.

Стоянов заяви, че според него има повтаряемост в участието на тези лица като свидетели по различни случаи. Той постави под съмнение достоверността на показанията им и отправи обвинения към ръководството на МВР.

Халил Летифов заяви, че жителите на Гурково са притеснени от полицейската акция и настояват за повече информация за основанията за действията на полицията. Той постави въпроса за отражението на случая върху местния бизнес и работещите в града.

По думите му "тези акции, тези показни акции и репресии, те трябва да престанат".