ЦИК обяви окончателното разпределение на мандатите
Чете се за: 04:17 мин.
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:45 мин.

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

ДПС с най-много отказали се депутати в полза на знакови партийни лица

Милена Кирова
Чете се за: 02:52 мин.
приключи изборният ден мир софия мир гласуването продължава
Най-много избрани депутати се отказаха от ДПС, за да отстъпят местата си на знакови лица от партията.

Третият, четвъртият, петият и шестият от листата на ДПС в Благоевград се отказаха. Това са: Арбен Мименов, Феим Аса, Мехмед Вакльов, Радослав Ревански. Първи и втори в тази листа са Делян Пеевски и Джевдет Чакъров.

Вторият и шестият от листата на ДПС съответно Ахмед Мехмед и Димитър Гавзаов се отказаха и в Бургас. Водач на листата там е Калин Стоянов.

Последният в листата на ДПС в Добрич Илхан Мюстеджеб очевидно е станал първи и се отказва. Водач на листата там е Ертен Анисова.

Масови откази и в Кърджали. Там втория - Ерол Мюмюн, третия- Неджми Али и четвъртия - Шинаси Сюлейман от листата на ДПС се отказват. Пети е Байрам Байрам, а водач на листата е Делян Пеевски, който ще може да избира дали да бъде депутат от Кърджали или от Благоевград.

Четвъртата в листата на ДПС в Монтана Мелани Сергеева също се отказва от депутатско място. Там водач е Димитър Аврамов.

Неждет Ниази - първи, Невхис Мустафа - втори и Сезгин Алиибрям - трети от листата на ДПС в Силистра също се отказаха. Четвърти е Тансер Бейти.

В Стара Загора първите двама кандидати на ДПС - Иса Бесоолу и Николай Колев също са подали документ за отказ да бъдат депутати. Трети е Шендоан Халит.

Водачът на листата на ДПС в Хасково - Мехмед Атаман се отказа. Втори е Станислав Анастасов.

Водачът на листата на ДПС в Шумен - Нида Ахмедов, както и третата Айсел Мустафова се отказаха. Втори там е Хамид Хамид.

По един отказ от "Прогресивна България" и от ГЕРБ-СДС. Четвъртият в листата на "Прогресивна България" в 25 МИР София Кирил Атанасов отстъпва своето депутатско място. Втория в листата след Бойко Борисов - Георги Георгиев от ГЕРБ-СДС се отказва да бъде депутат от Пловдив град.

До 24 април избраните от два района могат да изберат кой да представляват. В случай, че някой не подаде заявление от кой район избира да бъде депутат, ЦИК го обявява за избран от изборния район, в който първо се е регистрирал като кандидат.

