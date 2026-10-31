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Душан Косич: Не бяхме достатъчно концентрирани, предстои ни труден период

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Наставникът на Локомотив Пловдив призна превъзходството на шампионите след поражението с 0:3 на "Лаута“ и посочи червения картон като ключов момент в срещата

първа лига локомотив пловдив лудогорец галерия
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич коментира поражението с 0:3 от Лудогорец в двубоя от 14-ия кръг на Първа лига. Словенският специалист призна, че неговият отбор не е показал необходимата концентрация, а изгонването на Андрей Киндриш през второто полувреме е променило хода на срещата.

"След червения картон мачът стана различен. Имахме шансове да се върнем в двубоя. Трябва да приемем победата на Лудогорец. Не можем да очакваме, че ще получим помощ. Футболистите опитаха днес, но трябва да признаем, че не бяхме пределно концентрирани. Така е трудно да спечелиш мачовете. Когато си нервен, всичко те притеснява“, заяви Косич след последния съдийски сигнал.

Локомотив изостана в резултата след попадение на Ерик Маркус през първото полувреме, а ситуацията за "черно-белите“ се усложни допълнително в 56-ата минута, когато Киндриш получи червен картон след намеса на ВАР.

С човек повече Лудогорец се възползва от численото си предимство и стигна до още две попадения чрез Петър Станич и Бърнард Текпетей, оформяйки крайното 3:0.

Косич обърна внимание и на младите футболисти, на които е дал възможност за изява срещу един от най-силните отбори в първенството. Според него подобни двубои са важни за развитието им, но те се нуждаят от време, за да натрупат необходимия опит.

"Днес имахме няколко млади момчета и беше трудно. Те получиха своя шанс срещу много добър отбор, но имат нужда от време и трупане на опит“, обясни наставникът.

Специалистът подчерта, че въпреки усилията на футболистите резултатите остават най-важният критерий във футбола. Той призна, че пред Локомотив предстоят сериозни предизвикателства до края на календарната година.

"Най-важното нещо във футбола са резултатите. Приемаме загубата. Ще се опитаме да се съберем. Предстои ни труден период до декември, но трябва да намерим верните решения. Футболистите опитват да дават най-доброто от себе си и ние го оценяваме“, допълни Косич.

Поражението остави Локомотив Пловдив в незавидна позиция в класирането, а пред треньорския щаб стои задачата да стабилизира представянето на отбора и да намери решения за предстоящите срещи.

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#Първа лига 2026/2027 #Душан Косич #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Лудогорец

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