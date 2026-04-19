Два пъти по-малко избиратели в Турция, сочат данните

Близо 7500 са гласувалите на вота в Истанбул, сочат данните на изселническите организации. За сравнение на миналия вот общият брой на далите своя вот е над 13 000.

Една секция в Истанбул все още не е закрила вота - в Гебзе, където гласувалите са най-много от всички 7 секции в мегаполиса - над 2000.

В Бурса, където също има 7 секции, 4 са са удължен изборен ден до 21.00 часа.