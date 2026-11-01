"Имаме работа": Двама членове на СИК в Бургаско напуснали секцията и не се върнали - отстраниха ги

Двама членове на секционна избирателна комисия в село Добра поляна, община Руен, са отстранени, след като напуснали изборното помещение с обяснението, че имат работа, и не се върнали.

Случаят е от тази сутрин. Около 8:00 часа двамата членове напуснали секцията, а близо час по-късно председателят ѝ уведомил РИК – Бургас за отсъствието им.

Последвала незабавна проверка. Представител на Районната избирателна комисия се свързал по телефона с двамата, които потвърдили, че не се намират в изборното помещение и не изпълняват задълженията си.

От РИК – Бургас приемат, че действията им представляват нарушение на Изборния кодекс, тъй като членовете на секционните комисии са длъжни да изпълняват възложените им функции по организацията и провеждането на изборния процес.

С решение на комисията двамата са освободени от състава на секцията, а издадените им удостоверения са обезсилени.