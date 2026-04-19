Едва 0,3% от всички инсталирани и проверени машини са дали грешка в началото на изборния ден

За първи път е извършена проверка на 100% от машините. Проблемите, за които Министерството на електронното управление (МЕУ) получава информация чрез областните управители и Министерския съвет, са за минимален брой устройства – около 20 от общо 9354 машини за гласуване. Това представлява пренебрежимо малък процент – 0,3% от всички машини.

В случаите с отпечатване на стари дата и час върху бюлетините техниците на изпълнителя „Сиела Норма“ извършват своевременни проверки на всички устройства и сверяват наново датата и часа. Това не е причина за изтегляне на машините от изборния процес. След отстраняване на проблема машината е годна за гласуване.

Проблемите, при които машината не се стартира в началото на изборния ден, обикновено се дължат на разредена батерия поради липса на електрозахранване в съответната секция през нощта. Това се случва най-често в училища, където токът обичайно се изключва.

За проблеми, свързани със софтуера, Министерството на електронното управление до момента не е получило информация.





