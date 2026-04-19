Инцидент рани председателят и секретарят на РИК –...
Чете се за: 00:47 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

Едва 0,3% от всички инсталирани и проверени машини са дали грешка в началото на изборния ден

За първи път е извършена проверка на 100% от машините. Проблемите, за които Министерството на електронното управление (МЕУ) получава информация чрез областните управители и Министерския съвет, са за минимален брой устройства – около 20 от общо 9354 машини за гласуване. Това представлява пренебрежимо малък процент – 0,3% от всички машини.

В случаите с отпечатване на стари дата и час върху бюлетините техниците на изпълнителя „Сиела Норма“ извършват своевременни проверки на всички устройства и сверяват наново датата и часа. Това не е причина за изтегляне на машините от изборния процес. След отстраняване на проблема машината е годна за гласуване.

Проблемите, при които машината не се стартира в началото на изборния ден, обикновено се дължат на разредена батерия поради липса на електрозахранване в съответната секция през нощта. Това се случва най-често в училища, където токът обичайно се изключва.

За проблеми, свързани със софтуера, Министерството на електронното управление до момента не е получило информация.


Водещи новини

Инцидент рани председателят и секретарят на РИК – Благоевград
Инцидент рани председателят и секретарят на РИК – Благоевград
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Как протича гласуването на българите в чужбина Как протича гласуването на българите в чужбина
Чете се за: 02:12 мин.
Парламентарни Избори 2026
Изборният ден в Турция – недоволство заради по-малкия брой секции Изборният ден в Турция – недоволство заради по-малкия брой секции
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Вотът на българите във Великобритания: Още в началните часове се образуваха опашки Вотът на българите във Великобритания: Още в началните часове се образуваха опашки
Чете се за: 01:15 мин.
Европа
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
В секции в Бургас и Поморие е прекратено машинното гласуване
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Начало на изборния ден в Благоевград: Проблеми с машините и спешни...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
И САЩ, и Иран твърдят за напредък в преговорите
Чете се за: 01:25 мин.
По света
