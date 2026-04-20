БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото Народно събрание

Право на глас имат над 6,5 милиона души

България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото Народно събрание
България гласува. Днес избираме новите 240 депутати в 52-рото Народно събрание. Право на глас имат над 6,5 милиона души.

На изборите ще участват 14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат. Общо секциите в страната са близо 12 000. Зад граница бяха разкрити 493 секции в 55 държави.

У нас в над 9300 секции ще може да се гласува с машина. За първи път бяха проверени 100% от всички устройства, с които ще гласуваме. С тази задача бяха ангажирани 100 държавни служители. До този момент практиката беше да се проверяват около една трета от машините.

За първи път на тези избори ще има и 400 тактилни шаблона в помощ на незрящите, желаещи да упражнят правото си на глас. Те ще бъдат разпределени между секциите за хора с увреждания в София, Пловдив и Благоевград. В тези райони според Съюза на слепите има най-много незрящи.

БНТ проследява изборния ден – от 6:55 ч. до последния анализ в изборната нощ. Резултати от вота, представени от социологическите агенции, ще бъдат проектирани върху сградата на обществената телевизия.

Вижте още в прякото включване на Борислава Алексова от ЦИК

