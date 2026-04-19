ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)
Шест партии минават 4-процентната бариера
Какво сочат първите прогнозни резултати?
Огромна преднина за формацията на Румен Радев - това сочат първите екзитполове. Шест партии влизат в парламента - това са "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС, "Възраждане" и БСП. Под 4-процентната бариера са МЕЧ, "Величие", "Алианс за права и свободи", "Сияние" и "Има такъв народ".
Резултатите от екзитпола на "Алфа Рисърч" към 20.00 часа:
"Прогресивна България" – 38,1%
ГЕРБ-СДС – 15,9%
ПП-ДБ – 14,1%
ДПС – 7,9%
"Възраждане" – 4,9%
"БСП - Обединена левица" – 4,1%
МЕЧ - 2,8%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,8%
"Величие" - 2,7%
"Сияние" - 2,6%
"Има такъв народ" - 1%
"Синя България" - 0,8%
Избирателната активност е 51,1% към 20.00 ч., сочи екзитполът на "Алфа Рисърч".
И според екзитпола на агенция "Мяра" коалиция "Прогресивна България" е на първо място.
Резултатите от екзитпола на "Мяра" към 20.00 часа:
"Прогресивна България" – 38,7%
ГЕРБ-СДС – 14,7%
ПП-ДБ – 13,3%
ДПС – 9,1%
"Възраждане" – 5,3%
БСП – 4%
МЕЧ – 3,4%
"Величие" – 3,2%
"Сияние" – 2,6%
"Има такъв народ" – 1,9%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,8%
"Синя България" – 0,5%
Избирателната активност е 48,5% към 20.00 ч., сочи екзитполът на "Мяра".