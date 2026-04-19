Първи резултати от екзитпол - формацията на Румен Радев с голяма преднина, шест партии влизат в парламента
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента (ОБНОВЯВА СЕ)

Шест партии минават 4-процентната бариера

първи резултати екзитпол влиза рия парламент
Как гласува България - гледайте специалното студио на БНТ от всички важни точки в страната и по света.

Какво сочат първите прогнозни резултати?

Огромна преднина за формацията на Румен Радев - това сочат първите екзитполове. Шест партии влизат в парламента - това са "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС, "Възраждане" и БСП. Под 4-процентната бариера са МЕЧ, "Величие", "Алианс за права и свободи", "Сияние" и "Има такъв народ".

Резултатите от екзитпола на "Алфа Рисърч" към 20.00 часа:

"Прогресивна България" – 38,1%

ГЕРБ-СДС – 15,9%

ПП-ДБ – 14,1%

ДПС – 7,9%

"Възраждане" – 4,9%

"БСП - Обединена левица" – 4,1%

МЕЧ - 2,8%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,8%

"Величие" - 2,7%

"Сияние" - 2,6%

"Има такъв народ" - 1%

"Синя България" - 0,8%

Избирателната активност е 51,1% към 20.00 ч., сочи екзитполът на "Алфа Рисърч".

И според екзитпола на агенция "Мяра" коалиция "Прогресивна България" е на първо място.

Резултатите от екзитпола на "Мяра" към 20.00 часа:

"Прогресивна България" – 38,7%

ГЕРБ-СДС – 14,7%

ПП-ДБ – 13,3%

ДПС – 9,1%

"Възраждане" – 5,3%

БСП – 4%

МЕЧ – 3,4%

"Величие" – 3,2%

"Сияние" – 2,6%

"Има такъв народ" – 1,9%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,8%

"Синя България" – 0,5%

Избирателната активност е 48,5% към 20.00 ч., сочи екзитполът на "Мяра".

#парламентарни избори 2026 #избори 2026 #първи резултати #вот #екзитпол

