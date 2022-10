Поставената под номер 5 Елизе Мертенс спечели първата си титла за годината. Във финалния мач на тенис турнира в Монастир белгийката, която този сезон успя да достигне само до два четвъртфинала, победи Ализе Корне от Франция. Бившата номер 12 в света се наложи с 6:2, 6:0 над поставената под номер 3 Корне за 80 минути игра.

Мертенс загуби два сета по пътя към финала, но във финалния двубой срещу французойката спечели 83 процента от точките си от първи сервис и реализира пет от деветте си точки за пробив. Корне записа 9 двойни грешки, срещу само една на Мертенс.

Третата победа на Мертенс над Корне и донесе и седма титла в кариерата.

Few more pictures with the trophy ️ The perfect spot Casual clothes for once pic.twitter.com/yTeWPx02cT