ЕС и Великобритания не се договориха за Брекзит

Представителите на Евросъюза и Великобритания не се договориха по споразумение за свободна търговия след излизането на Обединеното кралство от общността.

Консултациите са преустановени, решение за бъдещи действия ще вземат британският премиер и председателят на Еврокомисията. Това се казва в съобщение, което главният преговарящ от ЕС по Брекзит Мишел Барние публикува в Туитър.

"След седмица на интензивни консултации с (британския представител) Дейвид Фрост се договорихме, че условията за споразумение не са изпълнени заради сериозните разногласия по риболова, държавното регулиране и търговските норми. Председателят фон дер Лайен и премиерът Джонсън ще обсъдят ситуацията в събота през втората половина на деня", гласи съобщението на Барние.

