Фенербахче надделя в турското дерби срещу Анадолу Ефес в Евролигата

Фенербахче спечели първото турско дерби от новия сезон в Евролигата. "Фенерите" надделяха с 83:78 (27:21, 19:16, 14:14, 23:27) над двукратния шампион в най-престижния европейски клубен турнир Анадолу Ефес като гост. Възпитаниците на Шарунас Ясикевичус бяха по-добрия отбор през голяма част от времето, но позволиха на домакините да изравнят късно в срещата, след като изоставаха с 15 точки. Все пак класата на "канарчетата" се оказа достатъчна да затворят срещата и да запазят 100%-я си актив.

Двата турски гранда показаха много добро ниво в защита в откриващите минути на двубоя. В момента, в който някой от играчите се доближи до коша, веднага дефанзивен състезател неутрализираше опасността чрез чадър или открадната топка. "Фенерите" намериха решение на проблема обаче и това бе стрелбата от тройката. Сертак Шанлъ, Марко Гудурич и Артурс Жагарс се разписаха от извън дъгата, а Бонзи Колсън го направи цели три пъти, което допринесе за неговите 14 от общо 16 точки в първия период и за аванса на гостите в края на първите десет минути с 27:21. От другата страна на паркета Даниел Отуру също бе с двуцифрен актив за своя отбор - 10.

HE’S 13 points in 8 minutes for @Bcolson_35 ️ #RivalrySeries I @FBBasketbol pic.twitter.com/xoPgZeIMI7

Фенербахче продължи с добрата игра и във втората четвърт, влизайки в серия от шест поредни точки, което предизвика ранен таймаут от Томислав Миятович. Гостите продължиха с невероятната си успеваемост от тройката, но Ефес също се отпушиха от извън дъгата, благодарение на Родриг Бобоа и Елайджа Брайънт, които заличиха двуцифровия аванс на "фенерите" и така двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 46:37 за селекцията на Шарунас Ясикевичус.

Както във втория период, така и в третия, Фенербахче вкара първите шест точки и отново дръпнаха с повече от 10. Брайънт обаче започна обрата за домакините, вкарвайки 15 точки, преди той, заедно с баскетболиста на "фенерите" Тарик Биберович да бъдат изгонени, след като двамата се сблъскаха на паркета. Това спря порива на Ефес, а гостите отново имаха предимство от девет точки в края на частта - 60:51.

Уейд Болдуин-четвърти поведе отбора си в последните десет минути, вкарвайки две тройки, но селекцията на Миятович влезе във феноменална серия от 20:6, с което изравни резултата за 74:74 и вдигна на крака публиката в "Синан Ерден Дом", две минути преди края на редовното време. Кош от извън дъгата на Гудурич обаче се оказа решителен и даде достатъчно сили на "канарчетата" да затворят мача с 83:78.

Бившите играчи на Макаби Тел Авив Бонзи Колсън и Уейд Болдуин-четвърти бяха най-резултатни за "фенерите" с 16 и 15 точки съответно. Артурс Жагарс добави 11 от пейката, колкото има и Найджъл Хейс-Дейвис, който се включи и с 5 борби и 5 асистенции.

Даниел Отуру обаче бе най-резултатен на паркета със своите 21 точки. Центърът добави и 6 овладени под коша топки, колкото имаше и Елайджа Брайънт. Родриг Бобоа добави 11 точки.

Фенербахче запази 100%-я си актив и наруши този на Анадолу Ефес. Двата отбора се намират на 2-о и 7-о място във временното класиране на Евролигата. За "канарчетата" предстои домакинство на друг безупречен отбор - Цървена звезда, докато Ефес гостува на Макаби Тел Авив.

В друг мач от най-престижния европейски клубен турнир АСВЕЛ записа първата си победа за сезона срещу Виртус Болоня като домакин с 87:85 (38:27, 19:22, 16:21, 14:15). Френският тим отвори голяма разлика първата част, която се оказа достатъчна за успеха, въпреки че изоставаше във всяка една друга четвърт.

Incredible defense by @LDLCASVEL and Neal Sako to get their first W #MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/PTfnThaIM4