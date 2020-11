Фенове: Няма да е същото без Дарт Вейдър

Почина Дейвид Проуз - британският актьор, който изигра Дарт Вейдър в първата трилогия на "Междузвездни войни". Внушителният британец напусна този свят на 85-годишна възраст.

Голям човек - във всякакъв смисъл. Дейв Проуз е известен с благия си нрав, внушителните си мускули и почти двуметров ръст.

Той е тежкоатлет, бодибилдинг звезда и актьор, чието лице остава скрито в "Междузвездни войни" зад черната маска на Вейдър.

Заради силния западноанглийски акцент гласът на Проуз е заместен с този на Джеймс Ърл Джоунс. Това не пречи Проуз да стане любимец на милиони зрители по света.

В Туитър актьорът Марк Хамил написа:

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz