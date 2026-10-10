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Феновете на Райо Валекано прекъснаха мача с Атлетик Билбао в знак на протест (ВИДЕО)

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Спорт
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Привържениците засипаха терена с хартиени самолетчета и поискаха оставката на клубния президент Раул Мартин Преса, а двубоят беше спиран на два пъти

Феновете на Райо Валекано прекъснаха мача с Атлетик Билбао в знак на протест (ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС
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Сериозно напрежение беляза двубоя между Райо Валекано и Атлетик Билбао от испанската Ла Лига. Привържениците на мадридския клуб организираха протест срещу собственика и президент Раул Мартин Преса, като хвърляха хартиени самолетчета на терена и принудиха главния съдия да прекъсне срещата на два пъти.

Недоволството на феновете е свързано с управлението на клуба и проблемите около стадиона във Валекас, който беше затворен от местните власти заради опасения за безопасността на съоръжението.

Първото прекъсване настъпи още в 13-ата минута, когато привържениците започнаха масово да хвърлят хартиени самолетчета към игралното поле. Футболистите на Райо се оттеглиха към страничната линия, а срещата беше временно спряна.

В 20-ата минута двубоят все още не беше подновен, като дикторът на стадиона предупреди публиката, че продължаването на протестните действия може да доведе до окончателно прекратяване на мача.

Играта все пак беше възобновена в 24-тата минута, но спокойствието продължи съвсем кратко. Малко след подновяването последва ново прекъсване, а футболистите и длъжностните лица напуснаха терена.

През цялото време от трибуните се чуваха скандирания срещу Раул Мартин Преса, чието управление е обект на сериозно недоволство сред част от привържениците на Райо Валекано.

Ситуацията е особено деликатна, тъй като това е първият домакински шампионатен мач на отбора на стадиона във Валекас през настоящия сезон.

До момента Райо беше принуден да приема съперниците си на други съоръжения, след като градските власти отнеха лиценза на стадиона заради опасното му състояние.

Протестът срещу клубния президент не е изолиран случай. Още през миналата седмица привържениците изразиха недоволството си по време на приятелска среща, проведена на стадиона.

Тогава на президентската ложа се появиха и графити с посланието "Преса, тръгвай сега“, насочено директно към ръководителя на клуба.

Напрежението около Райо Валекано беше отчетено и от регионалните власти. Ден преди срещата министърът на спорта на региона Мариано де Пако призова привържениците към спокойствие и увери, че се работи за подобряване на условията на стадиона.

"Райо ще получи стадиона, който заслужава. Имайте вяра!“, написа той в социалните мрежи.

Въпреки призивите протестните действия продължиха и по време на двубоя с Атлетик Билбао, поставяйки провеждането му под въпрос.

Към момента на първоначалната информация няма потвърждение дали срещата ще бъде окончателно прекратена, или ще може да продължи при нормални условия. Случилото се обаче отново изведе на преден план напрежението между ръководството на Райо Валекано и неговите привърженици, както и нерешените проблеми със стадионната инфраструктура на клуба.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Атлетик Билбао #ФК Райо Валекано

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