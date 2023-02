Финансов специалист победи бившия номер 8 в света Джак Сок на турнира в Делрей бийч

Матия Пекотич може би трябва да помисли да се откаже от ежедневната си работа като финансов специалист на пълен работен ден. Хърватинът, който заема 784-та позиция в ранглистата на ATP, изхвърли бившия номер осем в света Джак Сок при дебюта си в основната схема на турнира в Делрей бийч, след като премина през квалификациите.

Хърватинът, който на 7 март ще навърши 34 години е директор на филиал на инвестиционна компания с капитал 4 милиарда долара, но се състезава и в професионалния тенис.

Пекотич изуми всички, след като успя да елиминира в първия кръг на турнира Джак Сок с 4-6 6-2 6-2.

Debut Delight in Delray



Matija Pecotic, the qualifying alternate, stuns former champ Sock to win his FIRST EVER ATP match at age 33!#DBOpen pic.twitter.com/VNdypNU0XH