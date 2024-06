Френска доминация в Драфта на НБА

Година след като Виктор Уембаняма бе избран за №1 на Драфта на НБА от Сан Антонио Спърс, днес не един, а двама французи окупираха челните две места в лотарията за 2024. Родените през 2005 г. Закари Ризашер и Александър Сар затвърдиха силния френски прилив в "Лигата на извънземните", след като попаднаха под №1 и №2 в Драфта за 2024.

The complete draft board for the 1st round of the 2024 #NBADraft presented by State Farm!



Which pick is your favorite?



2nd Round: Thursday, 4pm/et, ESPN pic.twitter.com/L94k3V6Zg4 — NBA (@NBA) June 27, 2024

Ризашер бе избран от Атланта Хоукс, който продължава да търси себе си след финала на Изток през 2021 г. 19-годишното крило спечели приза за Най-добър млад играч във френския баскетболен елит с екипа на Бург-ан-Брес, под наем от АСВЕЛ. Ризашер е и най-младият французин в историята на Евролигата, правейки своя дебют на 16 години и 10 месеца.

Zaccharie Risacher is selected 1st overall by the @ATLHawks in the 2024 #NBADraft presented by State Farm!



Watch on ABC & ESPN. pic.twitter.com/OWSxDZkS2m — NBA (@NBA) June 27, 2024

Сар от своя страна ще брани цветовете на Уошингтън Уизардс, който завърши предпоследен на Изток през изминалия сезон. 216-сантиметровият център се подвизаваше последно в Австралия с Пърт, като преди това е играл и за Реал Мадрид.

Alex Sarr is selected 2nd overall by the @WashWizards in the 2024 #NBADraft presented by State Farm!



Watch on ABC & ESPN. pic.twitter.com/ErcRFNPAf2 — NBA (@NBA) June 27, 2024

Топ 5 бе допълнен от Рийд Шепард, който отива в Хюстън Рокетс, Стефон Кесъл, който се присъединява към миналогодишния първенец в Драфта Уембаняма в Сан Антонио Спърс и Рон Холанд II, който ще се опита да съживи Детройт Пистънс.

Още един французин - Тиджан Салаун, бе избран под номер 6 от Шарлот Хорнетс.

Роб Дилингам пък бе замесен в една от най-интересните истории на тази вечер. Гардът бе селектиран от Спърс под номер 8, но бе разменен и ще се подвизава за финалиста на Запад Минесота Тимбъруулвс.

Отборът на най-добрият български баскетболист Александър Везенков Сакраменто Кингс пък избра под номер 13 Девин Картър.

Едно от най-любопитните имена в тазгодишния Драфт бе синът на ЛеБрон Джеймс - Брони, който не бе избран в Топ 30 и ще очаква втория тур, който е тази нощ.

