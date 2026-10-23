"Галъп": Двойката Йотова-Вълчев води убедително с 43,2% подкрепа

В края на предизборната кампания за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вицепрезидент тенденциите и електоралните нагласи в обществото вече са очертани.

Декларираната избирателна активност е около 2,6 млн. гласоподаватели (ок. 39%).

Дистанцията между водещите кандидатски двойки се скъсява, но остава значителна. Според проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан" Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с подкрепа от 43,2%.

На втора позиция с 29,7% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев. Третото място продължава да е за

Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,4%. След тях се нареждат кандидат-президентските двойки, както следва: Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 3,4%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,5%, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев – 1,9%, Николай Ненчев и Цвета Кирилова – 1,6%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 1,3%.

0,4 на сто от анкетираните посочват, че не подкрепят никого.

38,7% от респондентите отбелязват, че предизборната кампания е била скучна и безинтересна.

Прогнозата на социолозите от "Галъп" е, че избирателната активност ще е около 39% или до урните ще отидат около 2 600 000 гласоподаватели.

Националното представително проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“ е проведено в периода 14 октомври – 22 октомври 2026 г. на базата на пряко стандартизирано интервю с таблети по метода "лице в лице", а участвалите респонденти са 1001.

Проучването е реализирано със собствени средства.