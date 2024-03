Германия и част от участниците на Евро 2024 показаха своите екипи за шампионата

До началото на Евро 2024 в Германия остават точно три месеца, а всички футболни фенове на Стария континент вече тръпнат в очакване за мача на откриването на шампиона, в който на "Алианц Арена" в Мюнхен Бундестима ще посрещне селекцията на Шотландия.

И докато в момента всички национални отбори са насочили поглед към предстоящите приятелски срещи, една от най-известните компании в света за спортна екипировка публикува снимки на екипите, с които част от тимовете ще се подвизават на терените по време на европейското първенство това лято.

Сред тях е и домакинът Германия, който залага изцяло на бяло за титулярните си фланелка и гащета, докато втория екип на Маншафта е в интересна розово-лилава разцветка.

The full home and away new kits pic.twitter.com/fO54YYTeyz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 14, 2024

В същото време своите екипи показаха още действащият европейски шампион Италия, трикратният първенец Испания, както и още съставите на Белгия, Уелс и Шотландия.

Nuestra camiseta ⁰Nuestra selección ️ ⁰⁰Presentamos la primera equipación de España para la UEFA Euro 2024.⁰⁰Camiseta ya disponible https://t.co/6cYjQL9uXm⁰⁰#UEFAEURO2024 pic.twitter.com/ZLh6LBzpYo — adidas_ES (@adidas_ES) March 14, 2024

Home Away



️ Get your new Scotland kit now: https://t.co/DGcKurZ9sj pic.twitter.com/bPdgX7RZA7 — Scotland National Team (@ScotlandNT) March 14, 2024

