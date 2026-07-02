Хърватия изпраща 1 милион евро хуманитарна помощ на Венецуела

Хърватия ще предостави на Венецуела хуманитарна помощ в размер на 1 милион евро след двете опустошителни и смъртоносни земетресения, които удариха южноамериканската страна на 24 юни. Това съобщи Министерството на външните и европейските работи, цитирано от агенция ХИНА.

„Правителството на Република Хърватия реши да изпрати спешна хуманитарна помощ на Венецуела в размер на 1 млн. евро след опустошителното земетресение, което разтърси страната на 24 юни“, съобщи министерството във Фейсбук.

„Земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 причиниха множество жертви и мащабни щети по жилища, болници и критична инфраструктура. В момент, когато цели общности останаха без дом и без основни условия за живот, Хърватия отправя ясно послание – солидарността, хуманността и помощта за най-нуждаещите се не познават граници. С този принос Хърватия се присъединява към международните усилия за предоставяне на така необходимата помощ на населението на Венецуела и за подкрепа на възстановяването му след бедствието“, се казва още в изявлението.

В южноамериканската страна са изпратени международни спасителни екипи, които участват в издирването на оцелели и загинали под отломките, както и в доставката на хуманитарни помощи.

Според данни на Геоложката служба на САЩ земетресението с магнитуд 7,5 е най-силното, регистрирано във Венецуела от 1900 г. насам