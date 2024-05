Хиляди приветстваха Надал при завръщането му в Париж (ВИДЕО)

Носителят на 22 титли от турнири от Големия шлем Рафаел Надал се завърна в любимия си град в тура – Париж, където в неделя (26 май) започва Откритото първенство на Франция – „Ролан Гарос“.

37-годишният испанец има завоювани рекордните 14 трофея от надпреварата, а в понеделник, пред погледа на хиляди зрители, проведе първата си тренировка на централния корт „Филип Шатрие“ след завръщането си в турнира.

„Краля на клея се завърна на собствения си корт“, написаха от пресслужбата на „Ролан Гарос“ в профилите си в социалните мрежи.

Очакванията са Надал да участва на „Ролан Гарос“ за последен път в кариерата си. В началото на годината „Матадора“ се завърна в тура в Бризбън, Австралия, но след поредна контузия не игра чак до домашния за него турнир в Барселона. След участия в Мадрид и Рим, сега за Надал предстои най-емоционалната част от сезона – „Ролан Гарос“.

Тази година испанецът няма да бъде сред поставените в основната схема, което прави жребият още по-интересен, защото Надал ще може да се падне с всеки един от елита още в първия кръг.

За последно Надал спечели „Ролан Гарос“ през 2022 г., когато на финала победи Каспер Рууд в три сета. Действащ шампион в надпреварата е Новак Джокович.





Rafa is back on Court Philippe-Chatrier, with a huge crowd to welcome him #RolandGarros pic.twitter.com/JBj5FMrsrN