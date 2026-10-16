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Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
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Хулио Веласкес: Не персонализираме вината на някого

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Чете се за: 03:22 мин.
Български футбол
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Всеки може да направи грешка,, отбеляза треньорът на Левски след първото равенство в Лига Европа.

хулио веласкес персонализираме вината някого
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Хулио Веласкес похвали Левски след първото равенство през сезона в Лига Европа. „Сините“ завършиха наравно с НЕК Ниймеген след 1:1 в мач, който се изигра на "Гофертстадион“. Старши треньорът на столичния тим отказа да посочи Светослав Вуцов като виновник за гола на нидерландците през второто полувреме.

"Ситуацията е напълно ясна - аз съм много горд от моите играчи, от феновете, които бяха страхотни. Така е било и по домовете на всички хора, които обичат Левски. Обичам да виждам тази емоция, тази синергия между феновете и отбора. По отношение на нашето представяне, мисля, че играхме много, много добре. Тук е важно да отбележим представянето на НЕК през миналия сезон, което беше изключително силно. Може би първите пет-шест-седем минути имахме повече респект, някои позиционирания не се получаваха, те вкарваха топката между линиите, ние не се ориентирахме достатъчно добре, но след това отборът вдигна нивото си, започна да играе все по-добре“, започна той.

„Честно казано, за мен Левски направи доста добро представяне. Може би само тези периоди през първото полувреме остават като забележка, но генерално съм горд от моите играчи. Да, равенство. Може би ако погледнем как се разви мачът, когато ние вкарахме, когато домакините отбелязаха. Опитахме се да спечелим. За мен е важно да анализираме това, че се изправяме в основната фаза на Лига Европа срещу много силни отбори и сме доволни и щастливи, че този отбор напредва, развива се, както извън терена, така и на терена. Една победа и всичко е страхотна, една загуба и нещата не са окей. Не, със сигурност не е така, ние сме доволни от нашето представяне, динамиката. Това е правилната версия, която искам да виждаме. В първия двубой се представихме добре пред наша публика, а в този също се представихме на много високо ниво", анализира срещата испанецът.

"Не харесвам твърденията, че някой е направил огромна или непростима грешка. Ние сме едно голямо семейство, това е най-важното. Не персонализираме вината на някого - централния защитник, вратаря или някой друг. Ние гледаме цялостно нашата група, имаме добра синергия. Да, всеки може да направи грешка, но основната вина в тази ситуация бих казал, че е моя", завърши Веласкес, който коментира грешката на Светослав Вуцов при гола на нидерландците.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК НЕК Ниймеген #Хулио Веласкес #ПФК ЛЕВСКИ

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