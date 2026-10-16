Рейналдо: Направихме голям мач

Рейналдо определи като голям мач първото равенство на Левски в Лига Европа. Действащите шампиони в Първа лига завършиха наравно с НЕК Ниймеген след 1:1 в мач, който се изигра на "Гофертстадион“. Бразилецът се превърна герой за „сините“, отбелязвайки единствения гол за тях, който падна през първото полувреме.

"Първо искам да благодаря на Господ и на целия отбор. Направихме голям мач и можеше да се поздравим с победа, но ще продължим да работим и сме на прав път", каза нападателят.

"Много съм щастлив за гола, но беше по-важно да победим. Имам пълна увереност, че ако продължим да работим добре като отбор, всичко ще бъде наред занапред", добави той.

"Направихме това, което тренирахме през седмицата и бяхме максимално агресивни със и без топка. Искаме да спечелим още следващия мач", завърши Рейналдо.