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Рейналдо: Направихме голям мач

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Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
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На прав път сме, заяви голмайсторът на Левски при първата точка в Лига Европа.

рейналдо направихме голям мач
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Рейналдо определи като голям мач първото равенство на Левски в Лига Европа. Действащите шампиони в Първа лига завършиха наравно с НЕК Ниймеген след 1:1 в мач, който се изигра на "Гофертстадион“. Бразилецът се превърна герой за „сините“, отбелязвайки единствения гол за тях, който падна през първото полувреме.

"Първо искам да благодаря на Господ и на целия отбор. Направихме голям мач и можеше да се поздравим с победа, но ще продължим да работим и сме на прав път", каза нападателят.

"Много съм щастлив за гола, но беше по-важно да победим. Имам пълна увереност, че ако продължим да работим добре като отбор, всичко ще бъде наред занапред", добави той.

"Направихме това, което тренирахме през седмицата и бяхме максимално агресивни със и без топка. Искаме да спечелим още следващия мач", завърши Рейналдо.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #Рейналдо #ФК НЕК Ниймеген #ПФК ЛЕВСКИ

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