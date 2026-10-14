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Хулио Веласкес: Стилът ни няма да се промени нито срещу НЕК, нито срещу Ювентус

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Спорт
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Старши треньорът на Левски заяви, че съперникът в утрешния мач НЕК Ниймеген е олицетворение на понятието „тотален футбол“.

Хулио Веласкес
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че съперникът в утрешния мач НЕК Ниймеген е олицетворение на понятието „тотален футбол“.

„Не е важно какво ми се случва на мен, а какво се случва на отбора. Както казах и в други случаи този турнир през този сезон е за да му се насладим. Спечелихме си го на терена с това, което направиха миналия сезон, както и в предварителните кръгове през този. Оттам-насетне идеята е ясна – отговорността е голяма, но напрежение не трябва да има. От тази гледна точка искаме да се представим добре, да играем добре и да се опитаме да спечелим мача. Както показахме срещу Залцбург, един отбор с много по-голям бюджет от нашия, успяхме да се представим по най-добрия начин. Ако гарнираме добрата игра с победа ще е прекрасно. Последствието от нашата идентичност, която искаме да покажем, е да победим. Както и НЕК, които нямат тази отговорност да стигнат до специфичен рунд, сигурно и те искат да се представят добре“, започна Веласкес.

„НЕК е различен отбор. Тук в Нидерландия е обичайно да видим такъв тип игра във фазата без топката. В България не срещаме такъв тип отбори. Те са един отбор, който се защитава много високо и пресира много високо в ситуации човек за човек и се справят много добре. С топка са изключително агресивни, винаги гледайки към противниковата игра, много вертикален отбор. Те стигат с много играчи в последната фаза на играта. Можем да го наречем тотален футбол от първата до последната минута. Оттам-насетне ние сме наясно кои сме, какво сме и срещу кого се изправяме. Ние сме наясно с нашата идентичност и ще се опитаме да я наложим и да се наложим над тях, бидейки верни на собствения си стил. Искаме да сме в позиция да спечелим този мач. Съперникът е много различен от Залцбург“, продължи испанският специалист.

„Начинът да се възстановим е изключително прост – да почиваме, да не тренираме, да се храним добре и да спим добре. Това е най-доброто възстановяване за елитен футболист. Емоционалният аспект обаче е над всичко друго. Затова и дадохме няколко почивни дни на футболистите, да бъдат със семействата, да се насладят и да починат. Но, разбира се трябваше да се направи баланс с тренировъчните дни, за да бъде натоварването добре разпределено. От тази гледна точка това, което и преди казах е, че за нас дойде в много добър момент паузата за национални отбори. Останах изключително доволен от начина, по който се развиха нещата за нас по време на почивката. Доказателство за това бе мачът с Черно море след паузата и от гледна точка на сравненията, които направихме, мачът във Варна показа, че сме се възстановили и тимът се представи много добре. Отдавам голямо уважение към това, което прави отборът. В тази пауза говорих с приятели от футбола и много от тях влизаха в тази пауза с 5-6 мача, а ние изиграхме огромен брой мачове. Не просто официални мачове, но и много мачове с голямо значение за нашия град, за нашия клуб. Те бяха много важни за нас. Заради това давам много голям респект към това, което правят футболистите. Сега времето е да продължим напред и да надградим над това. Утрешният мач е перфектен да покажем нашата идентичност, както и че продължавам да растем. Искаме да покажем зрелостта, която е нужна, за да се представим добре в такъв мач. Трябва да запазим емоционалния си баланс“, каза още испанецът.

„Стилът ни няма да се промени нито срещу НЕК, нито срещу Ювентус, нито срещу Реал Мадрид. Друг е въпросът когато съперникът те подложи на натиск и ти трябва да дадеш отговор. Друго нещо е по какъв начин ще изглеждаш като структура спрямо слабите страни на съперника. Съперникът ще изисква друг тип структура спрямо мача с „Черно море“, например“, продължи специалистът.

„Футболът се промени много. Например в България такъв тип стил не се среща. Но в Европа, особено в Италия, има отбори, които се защитават човек за човек. Много от аспектите, които прави отборът на НЕК, е да обобщи понятието „тотален футбол“. Не познавам лично треньорът им, но го познавам от това, което беше в Нидерландия, в Испания. Това, което изключително много уважавам е да имаш характер и кураж. Затова смятам и уважавам, че идвайки от един отбор от Нидерландия, играейки срещу „Ювентус“, не промени нищо. В Испания свърши изключителна работа. Както казах ние изключително много заслужаваме да играем в Лига Европа, те по същия начин го заслужават“, завърши Веласкес.

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#Хулио Веласкес #ПФК Левски София

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