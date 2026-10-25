Илия Лазаров, председател на СДС: Гласувах за бъдещето на България

В период на криза е важно президентът и вицепрезидентът да имат воля, дух и знания, каза лидерът СДС Илия Лазаров, който упражни правото си на глас в столичното 119-о училище.

Според него ролята на държавния глава в период на криза е съществена, особено предвид факта, че президентът е върховен главнокомандващ на българската армия. Илия Лазаров посочи, че президентът има основна роля в Консултативния съвет за национална сигурност и във взаимоотношенията между институциите.

Следващият президент влиза с летящ старт – имаме много тежка ситуация в Черно море, която трябва да бъде менажирана. Освен това на 300 км от нас се води война, а на юг имаме проблеми с Персийския залив. Това създава огромна икономическа криза, която се задава в цялостен план, смята Илия Лазаров.

Гласувах за бъдещето на България, коментира лидерът на СДС. Имам опит в президентската институция и имам поглед върху това какви изисквания трябва да покрива човек, за да заема поста на държавен глава, затова гласувах за хора, които имат интелектуалния капацитет да бъдат президент и вицепрезидент.

Според Илия Лазаров президентът и вицепрезидентът трябва да бъдат хора, които умеят да взимат решения, трябва да имат натрупан интелектуален багаж и житейски опит.

По отношение на ниската избирателна активност в днешния ден Илия Лазаров посочи, че предизборната кампания е била “замърсена от различни видове компромати”. Те се въртяха във всякакви посоки и отклониха фокуса от истинския дебат – как се разбира ролята на президента, как кандидатите биха управлявали институцията и какво биха правили в нея, обясни той.