Индиана Пейсърс спечели Мач 7 в "Медисън Скуер Гардън" и се класира за финала на Източната конференция на НБА

Индиана Пейсърс се класира за финала на Източната конференция на НБА за първи път от десет години насам. Отборът от Индианаполис спечели решаващия сблъсък в "Медисън Скуер Гардън" срещу Ню Йорк Никс със 130:109 и така затвори серията с 4:3 победи. Пейсърс имаха успеваемост 67.1% от игра, което е нов рекорд за Мач 7 в "Лигата на извънземните". Отборът воден от Рик Карлайл ще спори с първенеца на Изток Бостън Селтикс за място в големия финал на НБА.

Мач 7 от вълнуващата серия между историческите съперници започна по същия начин, както останалите шест двубоя - високо темпо, както и висока успеваемост на реализиране. В първите 12 минути бяха отбелязани единайсет тройки. Гостите от Индианаполис започнаха особено добре, закривайки частта с 39:27, благодарение на двете им звезди Тайрийз Халибъртън и Паскал Сиакам, които отбелязаха общо 25 точки.

Джейлън Брънсън показа наченки на събуждане във втората четвърт, но дори и това не спря най-доброто нападение от редовния сезон да смълчи публиката на "Медисън Скуер Гардън". Предимството на Индиана достигна 22 точки в средата на частта, но въпреки това нюйоркчани успяха да намалят изоставането си, благодарение на 14-те точки от пейката на Алек Бъркс, и да се приберат на почивката при резултат 70:55 в полза на техните гости.

Пейсърс поставиха и нов рекорд за най-добра успеваемост на стрелба в едно полувреме на плейофен мач - 76%.

След подновяването на играта домакините навлязоха в добра серия и намалиха изоставането си на шест точки. Донте ДиВинченцо вече бе отбелязал шестата си тройка, а феновете на Никс вдигнаха рязко децибелите. Въпреки това отборът от Индианаполис продължаваше да наказва грешките на своите съперници и навлезе в последните 12 минути с аванс от 101:84.

Звездата на нюйоркчани Джейлън Брънсън не се появи в началото на последния период, след като претърпя фрактура на лявата ръка, което значително намали вече нищожните жансове за обрат. Въпреки това резервата Бъркс, както и ДиВинченцо, който постави рекорд за най-много тройки в Мач 7 - девет, не сломиха глава и се опитаха да вдъхнат надежда на отбора си. За сметка на това Джош Харт бе изваден след шестото си нарушение, а отборът от Индианаполис затвори двубоя със 130:109.

Най-резултатен за Индиана Пейсърс бе Тайрийз Халибъртън, който се отчете с 26 точки, а Андрю Нембахрд и Паскал Сиакам добавиха по 20. За пореден път пейката на Рик Карлайл също бе продуктивна - общо 28 точки.

Най-резултатен на паркета бе Донте ДиВинченцо с неговите 39 точки, а Алек Бъркс добави 26 от пейката. Оу Джи Ануноби се завърна за решаващия сблъсък, но си личеше, че не се е възстановил изцяло и записа само 5 минути през първата четвърт.

