Испания идентифицира шест от жертвите на пожарите в Андалусия миналата седмица. Загиналите са трима британски граждани, една французойка, белгиец и испанец. Предстои идентифицирането на още шест тела. Общият брой на загиналите нарасна на 13, след като вчера в болница почина 93-годишна британка, която беше тежко ранена при пожара.

Това е един от най-смъртоносните подобни инциденти в страната от повече от две десетилетия насам.

Испанският премиер Педро Санчес посети района на бедствието в община Лос Галярдос, провинция Алмерия. Той каза, че зачестяващите горски пожари изискват по-силни превантивни мерки като създаването на безопасни зони около градовете и подобряване на подготовката на службите по гражданска защита. Пожарът вече е овладян, но изгоряха общо 70 000 декара.

Снимки: БГНЕС