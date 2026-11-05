Историческо корабокрушение за френския футбол - медиите не пощадиха отбора на Ланс, който допусна девет гола на свой терен в Шампионската лига

Историческата загуба на Ланс с 1:9 от Комо в четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига е определяна от световните медии като безмилостен погром и футболен шок.

Италианският тим демонстрира впечатляваща резултатност и изравни рекорда за най-голяма победа в историята на надпреварата по голова разлика.

След разгромната загуба обаче Ланс бе подложен на подигравки и критики в Европа и в частност във Франция.

Треньорът на италианския тим Сеск Фабрегас все пак призова футболистите си към сдържаност и скромност след рекордната победа.

Франция представена от Ланс, се присъединява към държави, чиито отбори са допуснали девет гола у дома в европейските турнири. Това са Андора, Кипър, Финландия, Исландия, Люксембург, Малта, Сан Марино. Le Parisien описа загубата на Ланс с 1:9 от Комо като „историческо корабокрушение за френския футбол“. Изданието подробно анализира статистиката, отбелязвайки, че това е най-тежкото поражение в цялата история на Ланс и един от най-срамните мачове за френски клуб в европейските турнири.

Le Parisien написа и за гафа, който допуснаха коментаторите в ефира на телевизия Canal+, мислейки си, че микрофоните им са изключени. Те открито са се присмивали на безпомощността на Ланс с думите „Все пак се посмяхме добре“.

В социалните мрежи някои потребители написаха, че са обидени от подобни лекомислени забележки, докато други смятаха, че в разговора между коментаторите няма „нищо шокиращо“ и че всъщност поражението на Ланс е „унижение за Лига 1 и Франция“.