БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени...
Чете се за: 03:22 мин.
Серия от бомбени заплахи срещу самолети и в чужбина
Чете се за: 01:10 мин.
Нова серия бомбени заплахи: Три самолета кацнаха...
Чете се за: 01:00 мин.
1516 евро са необходими на едно тричленно семейство за...
Чете се за: 02:12 мин.
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Историческо корабокрушение за френския футбол - медиите не пощадиха отбора на Ланс, който допусна девет гола на свой терен в Шампионската лига

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Ланс допусна най-голямата загуба в историята на френския футбол в европейските клубни турнири. Франция представена от Ланс, се присъединява към държави, чиито отбори са допуснали девет гола у дома в европейските турнири.

Историческо корабокрушение за френския футбол - медиите не пощадиха отбора на Ланс, който допусна девет гола на свой терен в Шампионската лига
Слушай новината

Историческата загуба на Ланс с 1:9 от Комо в четвъртия кръг на основната фаза на Шампионската лига е определяна от световните медии като безмилостен погром и футболен шок.

Италианският тим демонстрира впечатляваща резултатност и изравни рекорда за най-голяма победа в историята на надпреварата по голова разлика.

След разгромната загуба обаче Ланс бе подложен на подигравки и критики в Европа и в частност във Франция.

Треньорът на италианския тим Сеск Фабрегас все пак призова футболистите си към сдържаност и скромност след рекордната победа.

Франция представена от Ланс, се присъединява към държави, чиито отбори са допуснали девет гола у дома в европейските турнири. Това са Андора, Кипър, Финландия, Исландия, Люксембург, Малта, Сан Марино. Le Parisien описа загубата на Ланс с 1:9 от Комо като „историческо корабокрушение за френския футбол“. Изданието подробно анализира статистиката, отбелязвайки, че това е най-тежкото поражение в цялата история на Ланс и един от най-срамните мачове за френски клуб в европейските турнири.

Le Parisien написа и за гафа, който допуснаха коментаторите в ефира на телевизия Canal+, мислейки си, че микрофоните им са изключени. Те открито са се присмивали на безпомощността на Ланс с думите „Все пак се посмяхме добре“.

В социалните мрежи някои потребители написаха, че са обидени от подобни лекомислени забележки, докато други смятаха, че в разговора между коментаторите няма „нищо шокиращо“ и че всъщност поражението на Ланс е „унижение за Лига 1 и Франция“.

Свързани статии:

Комо разби Ланс с 9:1 и записа историческа победа в Шампионската лига
Комо разби Ланс с 9:1 и записа историческа победа в Шампионската лига
Италианският тим, който дебютира в Шампионската лига, направи...
Чете се за: 02:10 мин.
#ФК Ланс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
1
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на МБАЛ - Хасково в подкрепа на директора на болницата
3
„Той връща младите хора в болницата“: Служители на МБАЛ...
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати за ВСС, които не са от квотата на ГЕРБ и ДПС
4
Костадин Костадинов: "Възраждане“ ще подкрепи кандидати...
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект, който да регулира големите търговски вериги
5
Пламен Абровски: До края на годината ще бъде внесен законопроект,...
Държавата увеличава от 50 на 70% компенсациите за бизнеса с високо потребление на ток
6
Държавата увеличава от 50 на 70% компенсациите за бизнеса с високо...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
3
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
4
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
5
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
6
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...

Още от: Европейски футбол

Лига на конференциите: Панатинайкос - ЦСКА (СЪСТАВИ)
Лига на конференциите: Панатинайкос - ЦСКА (СЪСТАВИ)
Лига Европа: Левски - Ягелония (ГАЛЕРИЯ) Лига Европа: Левски - Ягелония (ГАЛЕРИЯ)
НА ЖИВО: Левски - Ягелония 0:0 НА ЖИВО: Левски - Ягелония 0:0
Чете се за: 04:00 мин.
Стотици изпратиха Хесус де Мигел в последния му път, сред тях бяха Луис де ла Фуенте и Флорентино Перес Стотици изпратиха Хесус де Мигел в последния му път, сред тях бяха Луис де ла Фуенте и Флорентино Перес
Чете се за: 01:12 мин.
Манчестър Юнайтед желае да привлече Дидие Дешан Манчестър Юнайтед желае да привлече Дидие Дешан
Чете се за: 02:07 мин.
Hационалният отбор на България по футбол стартира подготовката си преди мачовете с Исландия и Естония в неделя Hационалният отбор на България по футбол стартира подготовката си преди мачовете с Исландия и Естония в неделя
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до България, вдигнаха изтребители МиГ-29 (ОБЗОР)
Нова вълна от бомбени заплахи срещу самолети: Засегнати полети до...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа Самолетен билет с неизвестна дестинация: Заради бомбени заплахи над 25 самолета бяха приземени в Европа
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка Скокът в цените: Милион и половина българи с доходи под необходимия минимум за нормална издръжка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна Есента на френското недоволство: Отново протести и сблъсъци с полицията в цялата страна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
"Неуважение към парламента": Реакции на опозицията след...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
СПА курорт в столичния кв. "Мусагеница": Топла вода и...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Журналисти от БНТ спечелиха турнира по стрелба на Сухопътните...
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Важна информация относно продажбата на билети за „Евровизия...
Чете се за: 01:02 мин.
Евровизия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ