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Иван Иванов отпадна след трисетова битка в Италия, но ще запише рекордно класиране в света

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Спорт
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17-годишният български талант отстъпи на водача в схемата Даниел Михалски на полуфиналите, но се очаква да направи пробив в топ 460 на световната ранглиста

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Един от най-обещаващите български тенисисти Иван Иванов приключи участието си на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула, Италия, след поражение на полуфиналите. 17-годишният национал за Купа Дейвис отстъпи пред поставения под номер 1 Даниел Михалски от Полша с 1:6, 6:4, 1:6 след два часа и 14 минути игра.

Българинът, който беше пети поставен в основната схема на надпреварата с награден фонд 30 000 долара, не успя да продължи победната си серия, но остави зад гърба си силна седмица с три последователни успеха.

Полуфиналният двубой започна трудно за Иванов. Полският тенисист наложи темпото си още от първите минути и поведе с 4:0 гейма, преди да затвори първия сет с категоричното 6:1.

Във втората част българският талант показа характер и успя да се върне в мача, въпреки че отново допусна ранен пасив.

Михалски спечели първите два гейма, но Иванов отговори със силна серия и възстанови равенството при 2:2.

Последва оспорвана битка, в която българинът успя да направи решителен пробив за 5:4. След това Иванов запази концентрация при собственото си подаване и спечели сета с 6:4, изравнявайки резултата в двубоя.

Решителната трета част започна обещаващо за Иванов, който проби подаването на своя съперник още в първия гейм.

Вместо да затвърди предимството си обаче, българинът допусна обрат. Михалски спечели следващите шест гейма и с 6:1 сложи край на срещата, осигурявайки си място във финала.

Така Иван Иванов остана на крачка от мача за титлата, след като преди полуфинала беше записал три поредни победи, без да загуби нито един сет.

Въпреки отпадането, участието в Италия ще донесе сериозен напредък на младия български тенисист в световната ранглиста.

През настоящата седмица Иванов заема 494-ото място в класацията, но благодарение на спечелените точки се очаква да се изкачи сред първите 460 тенисисти в света.

Това ще бъде ново рекордно класиране в професионалната му кариера и още една важна стъпка в развитието му при мъжете.

На едва 17 години Иван Иванов продължава да трупа ценен опит на международната сцена, а достигнатият полуфинал в Санта Маргерита ди Пула е поредният положителен резултат в стремежа му да се утвърди в професионалния тенис.

#тенис турнир в Италия #Иван Иванов тенис

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