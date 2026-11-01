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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Днес се провежда вторият тур на изборите за държавен глава * * * ЦИК: Избирателната активност към 16.00 часа за страната е 19,33%

Избирателната активност в Благоевградско достигна 19,05% към 16.00 ч.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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минимални проблеми машините софия секции преминали хартия
Снимка: БТА
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19,05% е избирателната активност към 16.00 часа в Благоевградска област. Най-висока е тя в Симитли – 33,72%.

Прави впечатление, че за разлика от първия тур, когато в Белица беше регистрирана една от най-ниските избирателни активности, днес ситуацията е различна. В общината правото си на глас вече са упражнили 2344 от общо 7971 избиратели, или 29,41%.

Висока е активността и в общините Банско и Кресна, където също се доближава до 30%.

Само в две секции в Благоевград заради повреди в машините от сутринта се гласува с хартиени бюлетини. Трета машина – в 29-а СИК в Петрич, също е имала проблем, но той е отстранен и гласуването там продължава машинно, съобщиха от РИК – Благоевград.

#избори на 1 ноември #президентски избори 2026 # Благоевград #Белица #петрич

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