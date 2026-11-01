Избирателната активност в Благоевградско достигна 19,05% към 16.00 ч.

19,05% е избирателната активност към 16.00 часа в Благоевградска област. Най-висока е тя в Симитли – 33,72%.

Прави впечатление, че за разлика от първия тур, когато в Белица беше регистрирана една от най-ниските избирателни активности, днес ситуацията е различна. В общината правото си на глас вече са упражнили 2344 от общо 7971 избиратели, или 29,41%.

Висока е активността и в общините Банско и Кресна, където също се доближава до 30%.

Само в две секции в Благоевград заради повреди в машините от сутринта се гласува с хартиени бюлетини. Трета машина – в 29-а СИК в Петрич, също е имала проблем, но той е отстранен и гласуването там продължава машинно, съобщиха от РИК – Благоевград.