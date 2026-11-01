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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Избирателната активност в област Монтана достигна 24,44%

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
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Снимка: БНТ
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27 773 души от общо 113 644 избиратели в област Монтана са гласували на втория тур на президентските избори. Избирателната активност към края на изборния ден е 24,44%, показват данните на Районната избирателна комисия.

Най-висока е активността в община Георги Дамяново – 43,97%. Там до урните са отишли 704 от общо 1601 избиратели. Следват общините Чипровци с 38,07% и Брусарци с 32,88%.

В община Монтана са гласували 11 991 души от общо 43 766 избиратели, което представлява активност от 27,40%.

Най-ниска е активността в община Лом – 17,60%. Правото си на глас там са упражнили 3971 от общо 22 567 избиратели.

Всички 289 избирателни секции в областта са приключили работа, а значителна част от секционните комисии вече са готови с преброяването. Има обаче затруднения с осигуряването на достатъчно автомобили и охрана за транспортирането на изборните книжа до РИК.

Още около 20.30 ч. част от комисиите са били уведомени, че ще трябва да чакат по-дълго, тъй като няма достатъчно екипи, които да ги придружат.

#област Монтана #изборни книжа #избори за президент

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