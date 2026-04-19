Изборният ден в област Ловеч приключи без сериозни нарушения, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Росица Димитрова. Никъде не се е наложило да бъде удължен с един час, уточни тя. По думите ѝ дори вече две секционни избирателни комисии са предали протоколите си.

Към момента няма обобщени данни за окончателната избирателна активност в 11-и МИР - Ловеч. Според данните към 16:00 ч. избирателите, които са гласували в предсрочните парламентарни избори, са 37 на сто, като до урните са отишли 41 649 човека от общо имащите право на глас 112 628 души. В сравнение с предходните парламентарни избори на 27 октомври 2024 г. активността е с около 7% по-висока – тогава към 16:00 ч. тя беше 29,86 на сто (32 268 души).

В четири секции – в Троян, Ловеч, Ябланица и Тетевен, машинният вот беше преустановен и се премина към гласуване само с хартиени бюлетини. Според решенията на РИК причината е наличие на външни непреодолими обстоятелства по смисъла на чл. 269 от Изборния кодекс. Изборният ден премина спокойно, в него бяха ангажирани около 400 служители на полицията, пожарната и жандармерията, казаха от Областната дирекция на МВР. Получени са над 10 сигнала за нарушения на изборното законодателство, всички те са докладвани на прокуратурата. След проверка на сигнал за мъж от Летница, предлагащ пари срещу гласуване в полза на определена политическа сила, има един задържан, образувано е и бързо производство, допълниха от ОД на МВР – Ловеч.