Изборният ден в област Видин приключи при 45,93% избирателна активност

Избирателната активност за изборите за Народно събрание в област Видин към 20.00 часа е 45,93%. Гласуването е приключило във всички 255 секции, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Павел Петков. По думите му изборният ден е преминал без сериозни нарушения.

Очаква се да започне предаването на протоколите от Секционните избирателни комисии в Спортната зала във Видин.

В област Видин с право на глас според списъците на сайта на Централната избирателна комисия са 79 296 души.

По информация от Областната дирекция на МВР – Видин изборният ден в областта е преминал спокойно, без нарушения на обществения ред и без инциденти. Служителите на МВР ще съпровождат транспортирането на изборните книжа и материали от всички СИК до РИК.