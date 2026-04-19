Изборният ден във Варна приключи с активност от 50,27%. За Община Варна тя е малко по-висока - 51,73 на сто.

Според председателя на РИК Варна Велин Жеков сериозни нарушения в изборния ден няма. 15 машини не са сработили изобщо. При други има съставени 10 - 15 протокола за прекъсвания по технически причини. Това може да забави обработката на протоколите.

Междувременно в РИК започнаха да идват и представители на първите малки секции.